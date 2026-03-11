la sfida
11 marzo 2026 alle 21:11
Coppa Italia Promozione: Bonorva in finale, eliminato l'AlgheroLa capilista del girone B travolta per 3-0
Risultato a sorpresa nella prima semifinale della Coppa Italia di Promozione col Bonorva che ha travolto per 3-0 l'Alghero, capolista imbattuta del girone B della stessa Promozione. Il Bonorva in finale incontrerà la vincitrice fra Castiadas e Arborea che si giocherà mercoledì prossimo al campo sarrabese dell'Annunziata.
All'andata la gara era finita in parità (0-0). Per il Bonorva sono andati in gol Zappareddu, Madeddu e Saba.
