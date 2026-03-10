Il Lanusei ha esonerato Alberto Piras: l’ufficialità è arrivata alle 13.15 di oggi, sebbene il provvedimento fosse nell’aria da ieri. Una decisione sul suo sostituto, in un momento difficile della stagione biancorossoverde, con la squadra che domenica scorsa ha incassato la quarta sconfitta consecutiva, è attesa nelle prossime ore.

Tuttavia, al netto dell’ultimo mese segnato da sole sconfitte, Piras e il suo vice, Enrico Cuccu, anch’egli sollevato dall’incarico, lasciano la squadra al quinto posto in Eccellenza. «La decisione è stata presa dalla società a seguito di valutazioni legate a dinamiche interne e comportamentali che, nelle ultime settimane, non hanno più consentito di proseguire il percorso con la necessaria serenità».

Nella nota diramata attraverso i canali social del club, non compaiono i nomi dei due tecnici esonerati. «La società desidera comunque ringraziare entrambi per il lavoro svolto dal punto di vista tecnico e tattico durante la loro esperienza con la maglia del Lanusei, augurando loro le migliori fortune per il futuro professionale».

