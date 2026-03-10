Il Tennis Club Porto Torres festeggia per il secondo anno consecutivo alla Coppa di Doppio Tipra organizzata dalla Fitp.

Tre le squadre turritane impegnate nel master regionale che hanno conquistato due titoli sardi arricchendo il palmares del circolo Tc Porto Torres. La squadra maschile Oro dopo aver chiuso al primo posto il girone a punteggio pieno, nel master finale regionale, giocato sabato 7 marzo alle ore 10, si è aggiudicata il titolo regionale battendo in semifinale il Ct Decimomannu per 2-1, vincendo il doppio di spareggio dopo avere chiuso sull’1-1 i primi due match, entrambi equilibrati.

Nel pomeriggio alle 15 in finale i colori rossoblù si sono aggiudicati entrambi i doppi contro con il Tc Settimo S.Pietro vincendo per 2-0. Il secondo successo di giornata per il Tc Porto Torres è arrivato dal team Oro femminile impegnate ad Ozieri nella finale regionale con il Tc Settimo S.Pietro, quest’ultime hanno rinunciato alla trasferta regalando il titolo regionale alle ragazze turritane senza scendere in campo.

La terza squadra maschile impegnata domenica 8 marzo nella sezione Argento è stata sconfitta in finale dai padroni di casa del Tc Ploaghe per 2-0, dopo aver disposto facilmente in semifinale dello Junior Tennis Nuoro per 2-0. Ora si attende la comunicazione della FITP su data e luogo della fase nazionale che si giocherà con tutta probabilità nel mese di settembre.

© Riproduzione riservata