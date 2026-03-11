Nella sconfitta subita dalla vice capolista Bonorva l’Arzachena trova anche note liete. Il match della 10ª giornata di ritorno del campionato di Promozione ha segnato il debutto da titolare di Gianmarco Stafisso.

«Un traguardo importante che premia impegno, dedizione e il lavoro quotidiano svolto nel nostro vivaio», sottolineano i dirigenti del club smeraldino a proposito dell’esordio assoluto del giocatore classe 2009, uscito nella ripresa tra gli applausi del pubblico e di Antonello Zucchi. «L’esordio di Gianmarco è motivo di grande orgoglio per tutta la società, ed è il risultato del lavoro quotidiano dei nostri ragazzi, degli allenatori e di tutto il settore giovanile», interviene il direttore generale dell’Arzachena Academy Costa Smeralda. «Crediamo molto nel percorso dei nostri giovani e vedere un 2009 fare il suo debutto – aggiunge Zucchi – è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta».

Ieri la squadra è tornata al lavoro agli ordini di Mauro Ottaviani per preparare la trasferta di domenica sul campo del Castelsardo allenato dall’ex capitano del Tempio Carlo Nativi. Obiettivo: ottenere gli ultimi punti che servono per festeggiare in anticipo la matematica salvezza, per dedicarsi poi, eventualmente, alla conquista di un posto nei playoff.

