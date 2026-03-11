A Riccione il Tarantini Fight Club ha conquistato nelle finali nazionali di Muay thai ben 12 medaglie con 16 atlete e atleti in gara: 3 d'oro, 5 d'argento e 4 di bronzo. Bottino che conferma la squadra sassarese, guidata dai tecnici Vincenzo Casu e Paride Scanu, come una tra le migliori d'Italia.

Tra i risultati di rilievo spicca l’oro di Sofia Fiori, prima classificata nella categoria junior seconda serie -54 kg. Sul secondo gradino del podio salgono Costanzo Migheli nei -51 kg junior seconda serie e Luca Manchia nei -54 kg della stessa categoria.

Successi anche tra gli old cadet: Azzurra Azzu conquista il primo posto nei -50 kg, mentre Sara Fancellu si impone nei -55 kg. Argento per Luca Niort (-42 kg old cadet), Viola Delaconi (-50 kg old cadet) e Alessandro Casu (-81 kg junior).

Completano il medagliere quattro terzi posti con Alice Campus, Arianna Grussu, Simone Congiu e Valentino Azzu, tutti saliti sul podio nelle rispettive categorie.

Buone anche le prove di Andrea Noce, Jari Sanna, Mattia Fois e Giuseppe Albanese, che si fermano al primo turno dopo incontri combattuti.

© Riproduzione riservata