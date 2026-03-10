Un fine settimana infruttuoso: per 3 delle 5 formazioni " Anglogalluresi", infatti, nel girone B del campionato di Promozione, si sono registrate altrettante sconfitte. Ha fatto eccezione il Coghinas, che é anche l'unica che ancora conserva intatte le chance per quanto riguarda il discorso paly off; ed anche il pareggio conquistato in trasferta dal Luogosanto è stato importante. Mentre la posizione, sia della San Giorgio Perfugas, che del Castelsardo , può alimentare qualche preoccupazione. Come accennavamo Il successo del Coghinas (48) , nel derby targato " Anglona" col Castelsardo (29), non ha lasciato dubbi sulla forza dell'undici allenato da Congiu, che si riscatta prontamente dopo lo scivolone di Usini. Tre punti che li collocano al 4° posto con le possibilità di centrare i play-promozione che si fanno sempre più concrete.

Al contrario per quanto riguarda la formazione guidata da Nativi , il momento é delicato: l'exploit dato dalla vittoria di Bonorva , non avuto il seguito desiderato , essendo stato sminuito da 2 sconfitte di fila, con il conseguente arretramento ad un solo punto dalla bagarre play out. Stanno indubbiamente meglio sia il Luogosanto che l'Arzachena :la prima citata dopo l'ottimo pareggio di Macomer è al 6°posto con 43 punti, dunque con vista privileggiata sui play off.Questi però oggi come oggi non si disputebbero : la distanza tra la seconda, il Bonorva (60), e la quinta l'Uninese (46), é di ben 14 punti. Due gradini sotto con 41 punti si trova L'Arzachena : che dopo la sconfitta " interna" col Bonorva , attende con impazienza di poter festeggiare l'aritmetica salvezza. Alla San Giogio Perfugas (31), non è stata sufficiente a Stintino, una ripresa all'arma bianca per recuperare lo svantaggio. Si è potuta in ogni caso apprezare la reazione dell' undici guidato da Paolo Piga, che porta all'ottimismo di poter centrare l'obbiettivo della salvezza diretta.

