Dopo le polemiche sfociate con i provvedimenti della giustizia sportiva per la partita d'andata, domenica arriva a Carloforte l'Isili e l'attenzione sarà massima. La Verde Isola cercherà di mettere le mani su altri tre punti che potrebbero confermarla nei piani alti della classifica del girone B della Prima Categoria che ha saputo conquistare dopo un inizio di stagione incerto. Ma il pensiero va a quanto accaduto lo scorso novembre quando la gara di andata Isili Verde Isola si era conclusa sul tavolo del giudice sportivo. A 5 minuti dalla fine sul risultato di 3 a 0 per i padroni di casa era scoppiata una sorta di rissa. La vicenda era approdata sul tavolo del giudice sportivo che in primo grado aveva inflitto un punto di penalizzazione alla Verde Isola e 500 euro di ammenda per non essere rientrata in campo dopo il triplice fischio di chiusura finale della gara emesso dall'arbitro. La Verde Isola sosteneva di essere stata vittima dei disordini. In appello però sentenza quasi del tutto ribaltata: punto di penalizzazione revocato e revocati anche i 500 euro di ammenda. Il giudice d'Appello aveva anche sancito la ripresa del gioco dal minuto 85 e alla fine il risultato finale rimase 3 a 0 per l'isili. In vista del ritorno questa domenica considerati i precedenti non proprio idilliaci ad assistere alla partita ci sarà il commissario di gara. Non è stato possibile concedere invece il posticipo della gara dalle ore 15 alle ore 16.

