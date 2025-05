La Confelici Cagliari non si ferma più. Con un’altra prestazione scintillante, la formazione rossoblù ha piegato anche l’Halley Matelica sul parquet di Monte Mixi (76-66 il finale) e ha conquistato la finale playoff del campionato di Serie B Interregionale. Un traguardo straordinario per il gruppo guidato da coach Federico Manca, che ora vede a un passo il sogno della promozione in Serie B Nazionale.

A trascinare l’Esperia in una notte da ricordare è stato Marco Giordano. Il play argentino ha incantato il pubblico con una prova offensiva di altissimo livello, chiusa con 35 punti e una serie di giocate spettacolari che hanno fatto la differenza nei momenti più delicati del match.

La gara. Matelica, accreditata alla vigilia come favorita per il salto di categoria, è apparsa in difficoltà sin dai primi possessi. L’avvio dei padroni di casa è stato fulminante, con Giordano subito in ritmo da oltre l’arco e un parziale di 17-5 che ha indirizzato il primo quarto. La squadra ospite ha provato a reagire affidandosi alla difesa a zona e ha ricucito lo strappo fino al -3 all’intervallo. Ma nella ripresa la partita è tornata nelle mani dei cagliaritani: l’Esperia ha saputo piazzare una nuova accelerazione, ritrovando la doppia cifra di vantaggio e gestendo con lucidità anche i tentativi di rimonta.

La Vigor ha perso per infortunio il suo leader offensivo Zanzottera, ma non ha mai smesso di crederci. Nel quarto periodo ha alzato l’intensità, pressato a tutto campo e sfruttato qualche palla persa dei cagliaritani per tornare a contatto. L’Esperia ha rischiato di farsi risucchiare nel vortice del nervosismo, ma nel momento decisivo ha ritrovato freddezza e precisione, soprattutto dalla lunetta: i liberi di Locci e Giordano hanno messo il punto esclamativo sulla vittoria, facendo partire la festa.

Ora non resta che attendere l’esito dell’altra semifinale tra Loreto Pesaro e Stella Azzurra Roma, ferma sull’1-1. In caso di vittoria dei capitolini, l’Esperia avrebbe anche il vantaggio del fattore campo nella serie finale.

Esperia-Matelica 76-66

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 2, Cabriolu, D’Elia ne, Giordano 35, Villani ne, Thiam 11, Picciau 8, Locci 5, Maresca 6, Bartolozzi 4, Pili ne, Sanna 5. Allenatore F. Manca

Halley Matelica: Arnaldo 6, Rolli 5, Panzini 2, Pali ne, Dieng, Morgillo 15, Mazzotti 9, Gaeta ne, Musci 6, Eliantonio ne. Allenatore Trullo

Parziali: 22-10; 35-31; 54-42

© Riproduzione riservata