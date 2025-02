Il 15esimo turno della Serie C Unica di basket maschile non provoca stravolgimenti in classifica. Vince e resta capolista imbattuta l'Innovyou Sennori, che nell'unico match domenicale passa in maniera autoritaria in casa della Coral Alghero per 81-59 mettendo in fila la 14esima affermazione consecutiva. Nel giorno in cui tutto il mondo del basket sardo si è stretto nel ricordo di papà Paolo, allenatore benemerito scomparso la scorsa settimana, Enrico Merella firma una delle sue migliori prestazioni stagionali, guidando i suoi al successo con ben 26 punti.

Alle spalle dei romangini resiste la Ferrini Pisano Arredamenti, che accelera nell'ultimo quarto (18-8 di parziale) e fa suo il derby quartese contro l'Antonianum. Prova di forza anche per Il Veliero Calasetta, che sul parquet amico del PalAversano piega senza troppi problemi le resistenze della Sirius Nuoro andando in fuga già alla pausa lunga grazie ad Amoruso e Russo. Vani, dall'altra parte, i 23 dell'argentino Mariani.

Una tripla di Tocco a una manciata di secondi dal termine, invece, vale il successo per l'Olimpia Cagliari in casa del Sant'Orsola Sassari al termine di una partita tirata e caratterizzata da break e contro break.

Il derby sassarese, infine, sorride al Cus, che accelera nel secondo tempo e supera a domicilio la Dinamo B guidata dai 16 personali di Cecchini.

Classifica: Sennori 28, Olimpia, Calasetta, Ferrini 20, Nuoro 14, Torres e Coral 12, Sant'Orsola e Cus Sassari 8, Antonianum 6, Dinamo B 2.



Sant’Orsola-Olimpia 64-68

Tavoni Sassari: Bergdolt 3, Vargiu 2, Manca 7, Bertolini 17, Aroni 2, Peruzzi, Fara 6, Cugia 2, Usai 2, Scanu Manunta 4, Gueye 4, Pisano 15. Allenatore Porcu

Olimpia Cagliari: Cossu, Motzo 2, Tocco 21, Di Ciaula 2, Chessa 1, Serra 6, Corsi 25, Palazzi 3, D’Elia 6, Scanu, Terrosu 2. Allenatore Zucca

Parziali: 15-15; 29-38; 51-49

Calasetta-Nuoro 88-65

Il Veliero Calasetta: Amadori 5, Russo 14, S. Zucca 12, Diana 3, Graaf 13, Amoruso 17, Rombi, Salis 5, Penoni 2, Mattana 1, Mpeck 16. Allenatore Frisolone

Sirius Nuoro: Mariani 23, Goddi, Canu 6, Radakovic 9, Zidda 2, Spina, E. Puddu 5, Doglio 7, Seddone, Assui 13. Allenatore D. Puddu

Parziali: 20-15; 44-29; 65-45

Ferrini-Antonianum 70-61

Pisano Arredamenti Quartu: Pedrazzini 6, Graviano 19, Saba 12, Pisu 4, Fois 7, Fancello 2, Madau ne, Salone 13, Marras 7. Allenatore Fioretto

Antonianum: E. Piras 2, Pirisi ne, G. Piras 9, Putignano 8, Ruggeri, Tiragallo, Biggio, Jordan 13, Onnis 13, Medda ne, Carrucciu 3, Orrù 11. Allenatore Atella

Parziali: 21-21; 40-31; 52-53

Dinamo B-Cus Sassari 70-77

Dinamo Sassari B: Macciocu 13, Meschini 10, Marongiu ne, Denti 8, Giua 11, Patrick, Pitirra 7, Motroni 1, Luciano 5, Barabino 6, De Rosas 2, Cubeddu 7. Allenatore Mura

Cus Sassari: Onali, Demartis 10, Dongu ne, Chessa 9, Ruiu, Spanu 9, Cecchini 16, Piras 7, Lizzeri 6, Idini 19, Gaio 1, Mura ne. Allenatore Sassu

Parziali: 14-22; 33-34; 49-60



Coral-Sennori 59-81

Coral Alghero: Cesaraccio, Monte 4, Tilloca 7, Sahud 10, Fumanti 7, Musso 8, Cherchi 4, Scalise 7, Busi 4, Simula 8. Allenatore Longano

Innovyou Sennori: Cordedda 9, Puggioni ne, Spano, Merella 26, Cabras 7, Werlich 10, Marreu 3, Tola 9, Pisano ne, S. Piras 2, Hubalek 15, Busia. Allenatore G. Piras

Parziali: 14-21; 27-40; 37-61

