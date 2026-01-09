Basket, in Serie C Unica arriva il primo turno del 2026Quattro le partite in programma sabato
Con il terzo turno del girone di ritorno prende il via il 2026 della Serie C Unica, un campionato che continua a viaggiare su equilibri sottilissimi e che, anche in questo weekend, propone diversi incroci dal peso specifico rilevante.
Quattro le partite in programma sabato. Si parte alle 17.30 con Tavoni Sassari-Antonianum, confronto diretto tra due squadre appaiate a quota 12 punti e con identico rendimento. Mezz’ora più tardi, alle 18, a Ozieri i Demones - una delle neopromosse più sorprendenti del torneo - ospitano l’Aurea Sassari.
Alle 20 doppio appuntamento. A Sassari la Torres, quarta forza del campionato, parte con i favori del pronostico contro una Scuola Basket Carbonia che però arriva rinfrancata dal successo ottenuto nell’ultimo turno del 2025 contro il Sant’Orsola, vittoria che ha interrotto un lungo digiuno e riacceso le speranze salvezza. A Quartu, invece, il Calasetta -(terzo in graduatoria) è chiamato a evitare passi falsi sul parquet della Ferrini Pisano Arredamenti, squadra in crescita nonostante la posizione di bassa classifica.
Il quadro si completa domenica con l’unico posticipo: al palasport di Cagliari l’Olimpia, seconda in classifica, ospita la Dinamo Academy. I "Pumas" puntano a non concedere margini a una formazione giovane ma già capace, in più di un’occasione, di rendere la vita difficile anche alle big. Riposa la capolista Sirius Nuoro.
Classifica: Nuoro 18, Olimpia 16, Calasetta 14, Torres 12, Demones Ozieri 12, Sant’Orsola 12, Antonianum 12, Dinamo 12, Aurea Sassari 8, Ferrini 6, Carbonia 6.