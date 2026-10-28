Il Latte Dolce conquista gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D. Nella gara unica dei sedicesimi, giocata oggi pomeriggio allo stadio Gaetano Bonolis, la squadra sassarese ha superato 2-0 il Teramo, con un gol per tempo.

Il vantaggio è arrivato al 37' del primo tempo con Pulina. Nella ripresa il Latte Dolce ha difeso il vantaggio e, al 93', Asproni ha chiuso i conti siglando il raddoppio.

Il Latte Dolce era l’unica squadra sarda ancora in corsa nella competizione. La qualificazione arriva in un momento complicato in campionato, dove i sassaresi occupano il penultimo posto del girone G con 7 punti dopo nove giornate.

Gli ottavi di finale, anche questi in gara unica, sono in programma mercoledì 18 novembre. In caso di parità al termine dei novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

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