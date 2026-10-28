Villasimius, arriva David DimitrisinIl club sarrabese ha ufficializzato l'ingaggio del giovane calciatore, reduce da un'esperienza in Serie D con il Chievo Verona
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Nuovo innesto per il Villasimius. La società sarrabese ha annunciato l'arrivo di David Dimitrisin, che vestirà la maglia gialloblù nel campionato di Eccellenza. Dimitrisin si è formato calcisticamente nel settore giovanile dello Zimbru.
Nella passata stagione ha maturato esperienza in Serie D con il ChievoVerona, prima di scegliere il Villasimius per proseguire il proprio percorso. Il club lo presenta come un giocatore dotato di qualità fisiche, grande velocità e ampi margini di crescita.
Il nuovo arrivato ha raccontato così il suo legame con il calcio: «Per me il calcio è vita e passione. Questo sport mi ha dato un carattere forte, mi ha insegnato la disciplina, a superare ogni difficoltà e a non mollare mai. Il calcio mi ha formato come persona e mi ha dato la forza di andare sempre avanti».