Quarta sconfitta consecutiva lontano dal PalaPirastu per l’Esperia. A Viterbo la squadra di Manca cede nettamente alla Stella Azzurra, 81-62, confermando le sue difficoltà esterne nel campionato di Serie B Interregionale. Il divario si è delineato nel secondo tempo, quando un parziale di 45-28 ha permesso ai laziali di prendere il largo.

La gara. L’inizio è subito complicato: Bastone e compagni piazzano un 12-0 che costringe l’Esperia a inseguire. Thiam rompe il digiuno dei rossoblù, seguito da Morgillo che porta il distacco a sole quattro lunghezze. Il primo quarto si chiude 21-17 per Viterbo e la partita resta in equilibrio fino alla pausa lunga, con gli ospiti sempre vicini.

Nel terzo quarto il canovaccio sembra confermarsi, ma sul finale i padroni di casa accelerano: il lituano Liesis, autore di una prova alto livello, firma un break di 13-0 che spacca l’incontro. L’Esperia fatica a reagire e Viterbo scappa definitivamente, consolidando progressivamente il suo vantaggio fino al +19 finale.

Per la Confelici, il prossimo turno di riposo, dovuto al ritiro di Ferentino dal campionato, rappresenta un’occasione importante per ricaricare le energie e sperare nel ritorno del playmaker argentino Marco Giordano, ancora fermo dopo l’operazione al ginocchio.

Stella Azzurra Viterbo-Esperia 81-62

Wecom Ortoetruria Viterbo: Calvi 5, Bertollini, Giancarli 12, Moretti 1, Albenzi, Liesis 29, Meroi, Visentin 4, Bastone 22, Casanova 8, Ousman ne, Scaramuccia ne. Allenatore Saputo

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 3, Cabriolu 5, Gelsi ne, Potì 14, Frattoni 8, Thiam 15, Locci 6, Tocco, Pili 3, Morgillo 8. Allenatore F. Manca

Parziali: 21-17; 36-34; 59-48

© Riproduzione riservata