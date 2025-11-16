la gara
16 novembre 2025 alle 21:12
Tennis, Tc Cagliari sconfitto a PalermoLe ragazze di capitan Vassallo Arguello perdono 3-1 in trasferta la semifinale d'andata del campionato nazionale di Serie A1 a squadre femminile
Il Tc Cagliari perde 3-1 sui campi del Ct Palermo nella gara d'andata della semifinale d'andata del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.
Il match di ritorno si disputerà sabato sul rosso di Monte Urpinu.
I risultati.
Anastasia Abbagnato b. Barbara Dessolis (C) 6-4 6-1
Giorgia Pedone b. Nuria Brancaccio (C) 6-4, 1-6, 6-4
Marcella Dessolis (C) b. Alexandra Cadantu 6-7(6) 7-5 6-1
Abbagnato/Pedone b. Brancaccio/B. Dessolis (C) 6-1 6-3.
