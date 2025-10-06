Ci sono anche due giocatori delle squadre sarde di basket in carrozzina agli Europei che si aprono nel fine settimana in Bosnia-Erzegovina e vedranno venerdì l'Italia opposta alla Svizzera. Si tratta del sassarese Claudio Spanu, che dopo aver indossato la maglia dell'Anmic e della Dinamo Lab si appresta a fare altrettanto con l'Asinara Waves di Porto Torres, e del centro Enrico Ghione, capitano della Dinamo Lab.

L’Italia arriva a questi campionati Europei dopo la mancata qualificazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. E' cambiato il ct: l'olandese Gertjan van der Linden è subentrato a Carlo Di Giusto.

Il torneo europeo prevede una iniziale fase a gironi, con due gruppi composti da sei squadre. L’Italia è inserita nel Gruppo B e farà il proprio esordio venerdì 10 ottobre alle ore 16.30 contro la Svizzera; il giorno successivo alle 19.30 il primo big match dell’Europeo, contro la Gran Bretagna campione in carica; poi il 12 ottobre alle 19 coach van der Linden sfiderà i propri connazionali dell’Olanda; ultimi due match contro Francia (13 ottobre ore 12) e Israele (14 ottobre ore 16.30).

Le prime quattro accedono ai quarti di finale ad eliminazione diretta, secondo un accoppiamento incrociato con le prime quattro del girone A, composto da Germania, Spagna, Turchia, Polonia, Austria e i padroni di casa della Bosnia-Erzegovina.

