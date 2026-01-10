Sabato dai due volti per il basket femminile sardo in Serie A2 Femminile. Al PalaVienna di Selargius la Nuova Icom San Salvatore cede alla solidità della Galli Valdarno (48-70), mentre a Sa Duchessa il Cus Cagliari inaugura il nuovo anno con una vittoria pesante contro la terza forza del campionato, Umbertide (72-66).

A Selargius, la squadra di Valerio Maslarinos regge l’urto soltanto nel primo quarto, poi viene progressivamente schiacciata dall’intensità e dalla profondità del roster toscano. L’avvio è incoraggiante: al mini break iniziale di Valdarno (0-4) risponde un contro-parziale di 11-0, che accende il PalaVienna. Il primo periodo resta in equilibrio, con Juhasz da una parte e De Cassan dall’altra a guidare le rispettive squadre (17-18).

Nel secondo quarto, però, cambia l’inerzia della gara. Valdarno alza i giri in difesa e trova buone soluzioni in attacco con Ovner dall’arco e Favre nel pitturato, scavando il primo solco (24-34). Selargius fatica a costruire buoni tiri e paga anche le basse percentuali in lunetta, andando all’intervallo sul 26-34.

La ripresa accentua le difficoltà delle padrone di casa: la Polisportiva domina dentro l’area, aumenta la pressione sulla palla e allunga fino al +14 (30-44). Nell’ultimo periodo il divario si dilata ulteriormente, complice una Nuova Icom che non riesce mai a trovare continuità offensiva. Nel finale spazio anche alle più giovani, con la classe 2008 Ruggeri che si toglie la soddisfazione di segnare una tripla.

Tutt’altra musica a Cagliari, dove il Cus firma un successo di grande valore contro Umbertide, terza della classe. Le universitarie partono senza timori reverenziali, tengono botta nei primi due quarti e vanno al riposo sul -4 (33-37), dopo una prima metà di gara giocata a viso aperto.

Nella ripresa la squadra di Xaxa cambia passo: aumenta l’intensità difensiva, trova più continuità in attacco e ribalta l’inerzia del match. Trascinate da una monumentale Meriem Nasraoui (21 punti e 16 rimbalzi, di cui 10 offensivi), le cagliaritane mettono il naso avanti nel terzo periodo (53-51) e nel finale gestiscono con lucidità i tentativi di rimonta umbre, conquistando una vittoria preziosissima.

Cus Cagliari-Pall. Umbertide 72-66

Cus Cagliari: Nasraoui 21, Piedel 14, Bovenzi 16, Granzotto 7, Peric 8, Poddighe, Caldaro 2, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 4, Corso ne. Allenatore Xaxa

P.F. Umbertide: Del Sole 17, Sorrentino 20, Tomasoni 5, Gianangeli 6, Baldi 12, Postigo Lopez, Bartolini 2, Giuliobello, Paolocci 4, Valeri ne. Allenatore Staccini

Parziali: 19-19, 33-37; 53-51

Nuova Icom San Salvatore Selargius – Polisportiva A. Galli Valdarno 48-70

Nuova Icom: D’Angelo 7, Mura 6, Berrad 7, Ceccarelli 2, Juhasz 15, Ingenito, Pinna 5, Porcu, Valenti, Blecic 3, Ruggeri 3. Allenatore Maslarinos

Valdarno: Lazzaro 2, Merisio 8, Celani 2, Bernardi 15, Diakhoumpa, Mosetti 6, Ngamene 2, Ovner 8, Favre 15, De Cassan. Allenatore Garcia

Parziali: 17-18; 26-34; 35-49

