Basket, in A2 Femminile sorride solo il Cus CagliariAl PalaVienna di Selargius la Nuova Icom San Salvatore cede alla solidità della Galli Valdarno
Sabato dai due volti per il basket femminile sardo in Serie A2 Femminile. Al PalaVienna di Selargius la Nuova Icom San Salvatore cede alla solidità della Galli Valdarno (48-70), mentre a Sa Duchessa il Cus Cagliari inaugura il nuovo anno con una vittoria pesante contro la terza forza del campionato, Umbertide (72-66).
A Selargius, la squadra di Valerio Maslarinos regge l’urto soltanto nel primo quarto, poi viene progressivamente schiacciata dall’intensità e dalla profondità del roster toscano. L’avvio è incoraggiante: al mini break iniziale di Valdarno (0-4) risponde un contro-parziale di 11-0, che accende il PalaVienna. Il primo periodo resta in equilibrio, con Juhasz da una parte e De Cassan dall’altra a guidare le rispettive squadre (17-18).
Nel secondo quarto, però, cambia l’inerzia della gara. Valdarno alza i giri in difesa e trova buone soluzioni in attacco con Ovner dall’arco e Favre nel pitturato, scavando il primo solco (24-34). Selargius fatica a costruire buoni tiri e paga anche le basse percentuali in lunetta, andando all’intervallo sul 26-34.
La ripresa accentua le difficoltà delle padrone di casa: la Polisportiva domina dentro l’area, aumenta la pressione sulla palla e allunga fino al +14 (30-44). Nell’ultimo periodo il divario si dilata ulteriormente, complice una Nuova Icom che non riesce mai a trovare continuità offensiva. Nel finale spazio anche alle più giovani, con la classe 2008 Ruggeri che si toglie la soddisfazione di segnare una tripla.
Tutt’altra musica a Cagliari, dove il Cus firma un successo di grande valore contro Umbertide, terza della classe. Le universitarie partono senza timori reverenziali, tengono botta nei primi due quarti e vanno al riposo sul -4 (33-37), dopo una prima metà di gara giocata a viso aperto.
Nella ripresa la squadra di Xaxa cambia passo: aumenta l’intensità difensiva, trova più continuità in attacco e ribalta l’inerzia del match. Trascinate da una monumentale Meriem Nasraoui (21 punti e 16 rimbalzi, di cui 10 offensivi), le cagliaritane mettono il naso avanti nel terzo periodo (53-51) e nel finale gestiscono con lucidità i tentativi di rimonta umbre, conquistando una vittoria preziosissima.
Cus Cagliari-Pall. Umbertide 72-66
Cus Cagliari: Nasraoui 21, Piedel 14, Bovenzi 16, Granzotto 7, Peric 8, Poddighe, Caldaro 2, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 4, Corso ne. Allenatore Xaxa
P.F. Umbertide: Del Sole 17, Sorrentino 20, Tomasoni 5, Gianangeli 6, Baldi 12, Postigo Lopez, Bartolini 2, Giuliobello, Paolocci 4, Valeri ne. Allenatore Staccini
Parziali: 19-19, 33-37; 53-51
Nuova Icom San Salvatore Selargius – Polisportiva A. Galli Valdarno 48-70
Nuova Icom: D’Angelo 7, Mura 6, Berrad 7, Ceccarelli 2, Juhasz 15, Ingenito, Pinna 5, Porcu, Valenti, Blecic 3, Ruggeri 3. Allenatore Maslarinos
Valdarno: Lazzaro 2, Merisio 8, Celani 2, Bernardi 15, Diakhoumpa, Mosetti 6, Ngamene 2, Ovner 8, Favre 15, De Cassan. Allenatore Garcia
Parziali: 17-18; 26-34; 35-49