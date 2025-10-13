Dopo tre giornate di campionato, la Serie C regionale di basket ha già una capolista solitaria: è il Sant’Orsola Sassari, che si prende la vetta grazie al successo esterno sul parquet dell’Antonianum Quartu.

Un primato favorito anche dal colpo della Dinamo Academy, capace di fermare l’Olimpia Cagliari e di conquistare i primi punti stagionali. Alle spalle dei sassaresi, il gruppo delle inseguitrici comprende Nuoro (che ha osservato il turno di riposo), il Carbonia, vincente contro la Torres ancora ferma a quota zero, e l’Ozieri, che ha avuto la meglio sull’Aurea Sassari al termine di una gara combattutissima.

Ancora a secco di vittorie la Ferrini Quartu, che non riesce a sbloccarsi: il ko interno contro il Calasetta rappresenta la terza sconfitta consecutiva per la squadra di coach Marco Sassaro, mentre per i sulcitani è arrivata la prima gioia stagionale.

Dinamo-Olimpia 72-68

Dinamo Academy: Brunu, Cubeddu 8, Macciocu, Moscaritolo, Cecchini 17, Meschini 11, Re 17, Panai, Ganga 2, Cipriano 9, Correddu 4, De Rosas 4. Allenatore Sassu

Olimpia Cagliari: Di Ciaula, Serra 18, Corsi 10, Sanna 22, Porcu 3, Pala 3, Terrosu 7, Pedemonte 5. Allenatore Zucca

Parziali: 18-20; 40-32; 56-49

Aurea-Ozieri 60-64

Aurea Sassari: G. Langiu 12, Desole 19, Sini ne, Sanciu 2, L. Langiu 9, Matta 6, Moroso ne, Fumanti, Sanna ne, Tanda ne, Usai 12, Fadda ne. Allenatore Basoli

Demones Ozieri: Cordedda 5, Poloni 15, Serra ne, Aisoni ne, Vasselli 16, Carletti, Polo 2, Saba 2, Serra 11, S. Monaco, G. Monaco 10, Fara 3. Allenatore Cadoni

Parziali: 18-20; 36-32; 45-38

Calasetta-Ferrini 84-75

Camping La Salina Calasetta: Amadori 2, Penoni ne, Romeo 5, Vivi 3, Mpeck 7, Targonskis 32, Zucca 11, Werlich 6, Fontana ne, Ranucci 13, Fucka 5. Allenatore Frisolone

Pisano Arredamenti Quartu: Floris 4, Pedrazzini 13, Murru 5, Saba 7, Piras 2, Pisu 7, Diana 6, Fancello 4, Mat. Sassaro 11, Madau 8, Astara, Marras 8. Allenatore Mar. Sassaro

Parziali: 20-14; 38-30; 63-60

Carbonia-Torres 81-65

Scuola Basket Carbonia: Messina 1, Boi 8, Angius 2, Barreiro 4, Porricino, Deliperi 7, C. Cancedda 7, Crobu 9, Cau 21, Aste, Sciascia 1, Putignano 21. Allenatore Matteu

Sef Torres: Piras ne, N. Pitirra 3, Scarpa ne, Perino 2, E. Pitirra 6, Casula 16, Calzaghe ne, Dell'Erba 6, Pricchiazzi, D'Elia 18, Barabino, Pompianu 14. Allenatore Mura

Parziali: 19-17; 39-28; 67-48

Antonianum-S. Orsola 82-89

Antonianum Quartu: Locci 8, Medda 2, Cogoni ne, R. Mattana 2, Ruggeri 9, Malpede 12, Suriano 22, Jordan 6, Pirisi 8, Neri, A. Mattana 6, Tiragallo 7. Allenatore Atella

Tavoni Sassari: Vargiu, Gueye 8, Murru, Angius ne, Sanna 26, Aroni 5, Camboni, Raffo 9, Peruzzi 16, Casu 23, Barabino 2. Allenatore Ruiu

Parziali: 20-27; 39-46; 63-64

Classifica: Sant'Orsola 6, Olimpia, Nuoro, Carbonia e Ozieri 4, Antonianum, Aurea, Calasetta, Dinamo Academy 2, Torres e Ferrini 0.

© Riproduzione riservata