È partito il conto alla rovescia, nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket, in vista del weekend di “Final Four” per le squadre che hanno disputato il campionato nel Nord Sardegna. In palio il titolo del girone Nord, tra Aurea Sassari (prima al termine della regular season e organizzatrice della due giorni), Pallacanestro Nuoro, Basket 90 Masters Sassari e Arzachena. Teatro delle sfide il PalaSimula di Sassari.

Le squadre.

L’Aurea Sassari, alla quarta partecipazione al campionato, si presenta con i favori del pronostico. Coach Carlo Basoli, esordiente in panchina, può contare su elementi di categoria superiore come i fratelli Langiu, Simone Pisu (campione uscente con la Demones Ozieri lo scorso anno), Marco Idini e soprattutto Antonio Piras, sempre tra i migliori realizzatori negli ultimi campionati di Serie C con la maglia del Sant’Orsola.

Nuoro arriva dalla finale conquistata l’anno scorso contro la Demones Ozieri. Roster che ha subito cambiamenti ma comunque di qualità, confermata dal quarto posto in regular season. Rispetto al passato si è rinforzata sotto canestro con l’innesto del lungo Modou Diop, a supporto di Puddu e Bassanello, ormai delle garanzie nelle rotazioni di coach Vincenzo De Lucia.

Arzachena, invece, rappresenta la new entry al ballo finale della “Final Four”. Al secondo anno di partecipazione al torneo si presenta con un roster a trazione argentina. Oltre all’ala Francisco Avila, coach Roberto Ugazzi ha in Paoli, Poloni, Lupo e Bianchi, inseriti dal girone di ritorno, i principali artefici della cavalcata che ha portato la squadra alle finali di Sassari, ribaltando il fattore campo nei quarti contro Nulvi.

Il Basket 90 Masters Sassari, infine, è espressione del florido vivaio del Basket 90 e del Masters, reduce dal torneo di Serie D la scorsa stagione. Il roster, formato dai giovani finalisti del campionato under 17 eccellenza più qualche elemento di esperienza, ha eliminato nei quarti di finale, i gara 3, a domicilio la Santa Croce Olbia, seconda nella regular season.

Il programma. Due giorni di gare. Sabato le semifinali. Alle 18 il primo incrocio, tra Aurea Sassari e Pallacanestro Nuoro, la prima contro la quarta della stagione regolare. Alle 20.15, invece, di fronte Arzachena e Basket 90 Masters, rispettivamente sesta e settima della regular season. Domenica, dalle 20.30, la finalissima. La vincente della finale a 4 affronterà poi, in gara unica, la vincente dei gironi del Sud.

