La pausa pasquale come occasione per ricaricare le batterie nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Il programma delle gare, salvo recuperi, ripartirà il prossimo fine settimana. Al Sud sono ancora sei le giornate di regular season da giocare, al Nord in campo per le ultime partite prima dei playoff.

Sud. Comanda il Serramanna, a quota 42 punti, davanti all’Azzurra Oristano, che segue a due punti. Un testa a testa che si prolungherà anche nella parte conclusiva della prima fase. Non solo, alla penultima giornata, infatti, è previsto lo scontro diretto tra le prime due, a Oristano. In palio la prima posizione. Alle spalle, con ogni probabilità, saranno Cagliari Basket (con 34 punti), CUS Cagliari e Condor Monserrato (con 32) a giocarsi gli altri due posti playoff (al quale accederanno le prime quattro in classifica). Inoltre, saranno diversi gli incroci diretti, fino a fine stagione, tra le squadre che si giocano la post season; a partire dal prossimo weekend, quando è previsto CUS Cagliari-Serramanna. A centro classifica, la matematica mantiene vive le speranze anche di La Casa del Sorriso Su Planu, Carloforte e Iglesias. Apre la parte “bassa” della classifica il Genneruxi Cagliari. Chiudono la graduatoria Antonianum Quartu, Primavera Gonnosfanadiga, Settimo, Carbonia, Beta Pirri, Marrubiu e Il Gabbiano. Intanto, nella giornata di oggi sono previsti due recuperi: Beta Pirri-CUS Cagliari (alle 21) e Il Gabbiano-Carbonia (alle 19.30).

Nord. Nel girone settentrionale si avvicina a grandi passi la fase ad eliminazione diretta. Alla fase playoff accederanno tutte le squadre del girone “Verde” (le prime 4 di questo raggruppamento accederanno direttamente ai quarti) e le prime 4 del girone “Azzurro”. Nel girone Verde comanda la coppia Mercede-Sennori, con 18 punti. Seguono Olimpia Olbia e Masters Sassari, a 16. Aprono la parte “bassa” della graduatoria Macomer 2.0 e Shardana Basket, con 10 punti; chiudono S. Elene, a 8, e Dinamo 2000, a 2. Nel girone Azzurro guida la Virtus Olbia (con 20 punti); alle spalle Arzachena (a 18), Accademia Olmedo (16), Ghilarza e CMB Porto Torres (14), Pallacanestro Nuoro (6), Ichnos Nuoro (4) e Nova Pallacanestro La Maddalena (a 0).

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