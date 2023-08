Qualche giorno fa l’ufficialità sulla partecipazione al prossimo campionato di “Divisione Regionale 1” (la ex Serie D), ora arrivano le prime conferme in casa Demones Ozieri. Il sodalizio ozierese, che nella scorsa stagione ha vinto il girone Nord del torneo di Promozione, riparte sotto il segno della continuità in panchina.

Sarà ancora Giangiorgio Cadoni il capo allenatore della prima squadra nella stagione 2023/2024. Inoltre, seguirà anche la formazione Under 19. Per Cadoni è la seconda stagione di fila alla Demones, dopo un passato ricco di successi nel femminile (Serie B ottenuta con le “pazze pazze” di Nulvi e con la New Basket Ploaghe) e dopo le esperienze, altrettanto positive, sempre con Ploaghe (vince il torneo di Promozione), Rustam Sassari e Ozieri (sponda 80&Co).

Nel roster che avrà a disposizione, invece, la prima conferma è quella del capitato, Giovanni Longu. Longu, che in passato ha calcato i parquet della C Silver (tra le tante con Sant’Orsola Sassari e Torres) e serie D (l’ultima esperienza con la Coral Alghero), è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata vincente della scorsa stagione in Promozione e sarà un punto fermo anche nella categoria superiore.

