È il Genneruxi Cagliari a imporsi nel recupero della nona giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Sconfitto il Mogoro, a domicilio, con il punteggio di 55-81. Con questo successo la compagine allenata da Gianluca Susini aggancia il quarto posto, in coabitazione con l’Astro Cagliari, a quota 30 punti. Sarà decisiva l’ultima giornata della regular season per stabilire chi delle due squadre arriverà davanti.

La gara. I cagliaritani partono forte e chiudono il primo quarto sul +5 (17-22 al 10’). Nella seconda frazione sono i padroni di casa a dettare il ritmo; Piras e compagni trovano buone soluzioni in attacco, chiudono gli spazi in difesa e vanno all’intervallo ribaltando la situazione sul 37-35. Dopo il riposo lungo si riparte con gli ospiti che cambiano passo ed effettuano il break che indirizza la gara, chiudendo sul +17 del 30’ (43-60). Negli ultimo 10’ il Genneruxi controlla la situazione e aumenta ulteriormente il margine di vantaggio fino al +26 della sirena finale. In concomitanza con le festività pasquali il torneo di Divisione Regionale 1 non scenderà in campo. I prossimi impegni, valevoli per l’ultima giornata della regular season, sono in programma nel weekend del 11 e 12 aprile.

I Tabellini.

Basket Mogoro - Genneruxi 55-81

Basket Mogoro: Pisano 2, Peddis 2, Pani, Lopane 4, Fatteri 5, Pes 3, Peis 2, F. Piras 13, Cau 8, Meconcelli 4, Bellu 12. Allenatore C. Piras.

Genneruxi Cagliari: Forresu 8, Argiolas 11, Spiga, M. Angius 1, M. Susini 7, Loi, Brisu 10, Podda 10, L. Angius 15, Poma 16, Bonomo, Serra 3. Allenatore Susini.

Arbitri: Fiorin e Milia.

Parziali: 17-22; 37-35; 43-60; 55-81.

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