I playoff del torneo di Divisione Regionale 1 di basket regalano le prime semifinaliste. Passano il turno, infatti, CMB Porto Torres, Elmas e Astro Cagliari. Ci vorrà gara 3, invece, tra Genneruxi e SAP Alghero.

Playoff. Quarti di Finale. Gara 2. Nessun problema per il CMB Porto Torres, vittorioso sul campo del Sinnai per 75-96. Turritani avanti nel punteggio nel corso dei 40’ di gioco; la compagine di casa ci prova, in particolare con Piras (per lui 23 punti), ma non riesce a riportarsi sotto. Passa il turno anche l’Astro, grazie al successo sul parquet dell’Atletico Cagliari, per 39-100. Ospiti che prendono il largo sin dai primi minuti (10-24 al 10’), proseguendo poi nell’arco delle rimanenti 3 frazioni di gioco (26-49 al 20’ e 37-78 al 30’). Successo esterno anche di Elmas contro il CUS Sassari (53-65). Partita equilibrata fino al 20’ (28-29 il punteggio). I masesi effettuano il break in avvio di ripresa, andando prima sul +10 al 30’ (38-48) e chiudendo sul +12 della sirena finale. Nelle fila di Elmas i migliori marcatori di giornata: sono 15 i punti personali per Simbula, Cordeddu e Tufo. Andranno alla “bella” Genneruxi Cagliari e SAP Alghero. In terra catalana i padroni di casa vincono per 73-70 e pareggiano la serie. La SAP Alghero cerca la fuga all’intervallo (44-35 al 20’), ma il quintetto allenato da Gianluca Susini reagisce e torna sotto al 30’ (56-55). Finale combattuto, con gli algheresi che riescono a spuntarla con 3 lunghezze di vantaggio. Top scorer della gara è Busi, della SAP, con 24 punti realizzati. Si andrà, dunque, a gara 3, in programma a Cagliari sabato 2 maggio alle 18.

Girone Playout. Nella seconda giornata d’andata vincono San Sperate e Ferrini Quartu. La compagine guidata da Jean Patrick Sorrentino batte la Santa Croce Olbia per 110-93. Sfida piacevole e attacchi protagonisti. Il San Sperate controlla il ritmo della partita sin dai primi minuti, volando sul +22 al 10’ (36-14). Situazione che cambia poco nella seconda frazione (60-40 al 20’) e in avvio di ripresa (80-62 al 30’). Negli ultimi 10’ si continua a segnare, ma la situazione cambia di poco. Da segnalare, nelle fila olbiesi, i 35 punti di Bonomo. I quartesi, invece, battono Mogoro per 85-68. Padroni di casa avanti sin dall’avvio (24-18 al 10’), con il margine che sale la doppia cifra all’intervallo (48-36 al 20’). Nella ripresa la Ferrini aumenta ulteriormente il vantaggio e chiude sul +17 finale. Il miglior realizzatore della gara è Cau, del Mogoro, con 18 punti.

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