Colpo esterno del Cus Cagliari, che espugna il campo della Virtus Eirene Ragusa al termine di una sfida intensa e combattuta, risolta solo dopo un tempo supplementare. Due punti di grande peso per le universitarie, che continuano a correre nella zona playoff del Girone B di Serie A2 Femminile.

La cronaca. L’avvio sorride alle padrone di casa. Ragusa, nonostante le assenze di Consolini e Labanca, difende con attenzione l’area e limita le principali bocche da fuoco cagliaritane. Nasraoui e Perić faticano a trovare continuità, mentre Piędel e Bovenzi provano a tenere il Cus in scia. All’intervallo lungo, però, sono le siciliane a condurre con un margine rassicurante (36-27). La gara cambia volto dopo la pausa. I falli riducono le rotazioni di Ragusa, con Cedolini e Narviciute costrette presto a gestirsi, e il CUS ne approfitta. Nasraoui prende progressivamente in mano l’attacco, ben supportata dalla regia di Bovenzi. Le padrone di casa riescono comunque a conservare un leggero vantaggio, chiudendo il terzo quarto avanti di quattro lunghezze grazie alle iniziative di Mazza e Di Fine.

Nel quarto periodo la partita si accende definitivamente. Ragusa prova l’allungo decisivo portandosi sul +10 a quattro minuti dalla sirena, ma il Cus non si arrende. Con Narviciute fuori per falli, gli spazi si aprono: Bovenzi attacca il ferro e Nasraoui infila due triple consecutive che riaprono il match. L’aggancio arriva poco dopo, con le conclusioni dall’arco di Bovenzi e Granzotto. Nel finale Moriconi trova il canestro del pareggio a dieci secondi dalla fine, portando la sfida all’overtime sul 60-60. Nel supplementare, però, il Cus cambia marcia. Con Cedolini costretta a lasciare il campo per falli, le universitarie prendono il controllo della gara. I cinque minuti aggiuntivi diventano il palcoscenico di Meriem Nasraoui, immarcabile nel pitturato e decisiva con 11 punti nell’overtime, che spingono Cagliari verso una vittoria preziosa, tanto per la classifica quanto per il morale.

Virtus Ragusa-Cus Cagliari 68-76 d1ts

Passalacqua Ragusa: Cedolini 2, Moriconi 5, Narviciute 6, Di Fine 11, Johnson 28, Mallo, Consolini ne, Mazza 13, Olodo 3, Labanca ne. Allenatore Buzzanca

Cus Cagliari: Nasraoui 34, Piedel 5, Bovenzi 21, Granzotto 7, Peric 7, Caldaro ne, Reggiani, Lai ne, Gagliano 2, Cassai ne, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa

Parziali: 18-14; 36-27; 45-41

© Riproduzione riservata