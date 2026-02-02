Serie B Femminile, la coppia Mercede-Astro guida la classificaI risultati dopo le sfide del weekend
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È la coppia Mercede Alghero – Astro Cagliari a guidare la classifica della Serie B Femminile di basket dopo la sesta giornata di ritorno. Algheresi che, però, devono recuperare due partite.
Tandem. L’apertura è dedicata alla Mercede che insegue per gran parte della gara ma alla fine la spunta contro il San Salvatore Selargius per 64-57. Selargine che comandano le operazioni per 30’ di gioco, con il massimo vantaggio di 9 lunghezze raggiunto nel corso del secondo quarto (26-35 al 18’). Situazione quasi in equilibrio al 30’ (46-47), con le algheresi che effettuano il sorpasso all’inizio dell’ultima frazione di gioco, chiudendo sul +7 finale. Miglior realizzatrice della gara è Murgia, della Mercede, con 28 punti. Pochi problemi, invece, per l’Astro Cagliari che batte Elmas per 87-37. Padrone di casa che mettono le cose in chiaro sin dai primi minuti, volando sul 29-4 del 10’. Vantaggio che poi aumenta con il passare dei minuti, fino al +50 della sirena finale. Nelle fila di Elmas da segnalare i 18 punti segnati da Contini, miglior realizzatrice.
Le altre. Vittorie esterne nelle altre due partite in programma. Vince di misura la Fenix Sassari, sul campo de Il Gabbiano, per 54-55. Sassaresi avanti al 10’ (10-11). Quartesi che reagiscono e ribaltano la situazione all’intervallo, sul 30-27 del 20’. Controsorpasso nel corso del terzo quarto, con il +4 del 30’ (41-45). Arrivo in volata, con le sassaresi che mantengono la testa conquistando la sesta vittoria stagionale. Netto, infine, il successo dell’Antonianum Quartu, per 31-78, sul parquet della Pallacanestro Nuoro. Quartesi che vanno acquisiscono un vantaggio rassicurante nel corso dei primi due quarti (23-45 al 20’), per poi consolidare a ampliare ulteriormente il margine fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 21 punti.