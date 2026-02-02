La sesta giornata di ritorno apre uno strappo in vetta alla classifica della Serie C Unica. La Pallacanestro Nuoro sfrutta al meglio il turno, supera il Sant’Orsola e approfitta del turno di riposo dell’Olimpia Cagliari e della contemporanea caduta di Calasetta nel derby sulcitano contro Carbonia per allungare sulle dirette inseguitrici. La formazione allenata da Davide Puddu sale così a +4 in classifica, firmando una piccola ma significativa fuga.

Alle spalle del terzetto di testa resta l’Antonianum, che fa valere il fattore campo contro Ozieri, mentre la Dinamo si aggiudica il derby sassarese con la Torres. Ancora una battuta d’arresto, infine, per la Ferrini, superata sul parquet dell’Aurea Sassari. La squadra di Sassaro ora è nuovamente solitaria in fondo alla classifica, superata da Carbonia.

Dinamo-Sef Torres 84-75

Parziali: 20-21; 16-15; 26-19; 22-20

Dinamo: Brunu 9, Cubeddu 2, Moscaritolo 4, Giordo 8, Cecchini 11, Re 19, Panai 2, Ganga 8, Cipriano 13, De Rosas 8.

Allenatore: Gabriele Sassu

Torres: E. Pitirra 10, Giua 9, Calzaghe 3, Dell’Erba 14, D’Elia 20, Casu 19.

Allenatore: Daniele Vidili

Camping La Salina Calasetta-Scuola Basket Carbonia 81-86

Parziali: 30-19; 16-31; 19-17; 16-19

Calasetta: Amadori 5, Romeo 7, Vivi 6, Mpeck 10, Targonskis 22, Werlich 7, Zucca 1, Ranucci 21, Fucka 2.

Allenatore: Simone Frisolone

Carbonia: Boi 13, Angius 7, Barreiro 6, Cau 26, Putignano 25, Messina 9.

Allenatore: Michele Matteu

Sirius Pall. Nuoro-Basket Sant’Orsola 98-77

Parziali: 23-23; 27-21; 24-19; 24-14

Nuoro: Assui 7, Loddo 2, Canu 20, D. Radakovic 2, Zidda 2, Puddu 3, V. Radakovic 16, Doglio 22, Galantino 24.

Allenatore: Davide Puddu

Sant’Orsola: Vargiu 2, Gueye 10, Bertolini 29, Aroni 7, Raffo 11, Peruzzi 10, Casu 8.

Allenatore: Luca Ruiu

Fisiokons Aurea Sassari-Ferrini Pisano Arredamenti 77-73

Parziali: 25-20; 17-20; 19-13; 16-20

Aurea Sassari: G. Langiu 8, Desole 22, Sanciu 6, L. Langiu 8, Matta 24, Fumanti 4, Usai 1, Macciocu 4.

Allenatore: Carlo Basoli

Ferrini: Murgia 5, Sassaro 17, Piras 11, Pisu 7, Saddi 10, Diana 8, Fancello 7, Madau 3, Marras 5.

Allenatore: Marco Sassaro

Basket Antonianum-Demones Ozieri 77-64

Parziali: 14-17; 19-13; 21-16; 23-18

Antonianum: Locci 3, R. Mattana 5, Ruggeri 5, Malpede 2, Suriano 14, Jordan 24, Pirisi 12, Neri 2, Tiragallo 10.

Allenatore: Antonio Atella

Ozieri: Poloni 20, Aisoni 3, Vasselli 18, Carletti 4, Serra 9, S. Monaco 4, G. Monaco 6.

Allenatore: Gian Giorgio Cadoni

