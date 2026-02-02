L’Amsicora domina le finali della serie A2 di Torino, vince due partite ed è promossa in A1, la seconda divisione. È la seconda promozione consecutiva. Finale a tre e minigirone, tutto in poche ore, con l’Amsicora anche il Rassemblement Torino, capolista imbattuta nella prima fase, e il Genova 1980. Sono proprio torinesi e genovesi a giocare la prima partita, il Rassemblement vince 4-3. È il turno dell’Amsicora, di fronte c’è il Genova 1980 è già una sfida decisiva. Vince la squadra di Marcello Manca, 7-3, e può festeggiare in anticipo la promozione insieme al Rassemblement, spettatore interessato nelle tribune.

Partita senza storia aperta dalla rete del capitano Giaime Carta, Genova soccombe colpito ancora due volte da Giuliani, ancora Carta, Uccheddu e Jacopo Simeone, 16 anni, alla sua prima marcatura. Sul 6-3 l’Amsicora resta in dieci, doppio giallo e conseguente rosso per Montalbano, nonostante l’inferiorità numerica va ancora a segno con Carta su rigore.

L’ultima partita è praticamente un’amichevole, Amsicora e Rassemblement sono già promosse. La squadra cagliaritana la prende invece sul serio, vince 3-1 e vendica le due sconfitte della prima fase. Segnano Giuliani e due volte Carta su corner corto, reti che valgono il premio quale miglior realizzatore del torneo. La spedizione torinese, tutto in giornata, finisce con i festeggiamenti. Nel prossimo campionato in serie A1 Amsicora e Rassemblement troveranno Cus Pisa, San Giorgio, Messina e Lazio.

© Riproduzione riservata