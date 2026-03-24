Tra i convocati della Nazionale italiana di basket 3x3 per il World Cup Qualifier di Singapore c’è anche il cagliaritano Dario Zucca, cresciuto nel vivaio dell’Esperia.

Classe 1996, Zucca sta vivendo una stagione più che positiva con la Fulgor Fidenza in Serie B Nazionale, dove viaggia a 18 punti e 5 rimbalzi di media.

L’Italia è stata inserita nel girone B insieme a Egitto e Nuova Zelanda: le gare sono in programma l’11 aprile, mentre il giorno successivo si disputeranno le finali. In palio tre posti per il Mondiale: le vincenti delle semifinali staccheranno il pass diretto, mentre le perdenti si contenderanno l’ultimo slot disponibile.

Per Zucca si tratta di un ritorno in azzurro dopo le esperienze della scorsa estate, quando fu protagonista nel percorso di qualificazione alla Coppa Europa.

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