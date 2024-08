Un altro appuntamento dedicato al basket in versione 3x3 sta per arrivare a Costa Rei: il prossimo 25 agosto la centralissima piazza Colombo ospiterà infatti la prima edizione del torneo "Costa Rei a canestro", dedicato alle categorie Pro maschili e femminili e Under 15 (nati tra il 2009 e il 2012).

Basket, musica, divertimento e buon cibo: questi gli ingredienti che animeranno la serata, patrocinata dal Comune di Muravera, Muravera Welcome, Pro Loco di Muravera e Ccn Costa Rei e riconosciuta ufficialmente dal circuito Fisb Sardegna, la federazione dello streetball sardo che ogni estate muove migliaia di "ballers" dal nord al sud dell'Isola grazie a un tabellone sempre più ricco di eventi.

© Riproduzione riservata