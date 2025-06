È tutto pronto per una nuova estate all'insegna del basket 3x3. Il circuito Fisb Sardegna è pronto a riportare lo streetball nelle piazze e nei campetti di 25 diverse località sarde, da nord a sud. Un viaggio lungo tutta l’isola che coinvolgerà centinaia di atleti, con l’obiettivo finale puntato sulle ambite finali nazionali.

Il via ufficiale sarà il 13 giugno a Domusnovas, dove il “Domus Street Festival” darà avvio alla stagione, confermando la storica tradizione della cittadina del Sulcis Iglesiente nel basket estivo. Il calendario 2025 è ricco di conferme ma anche di interessanti novità: tra queste, il rientro nel circuito dello Street Basket Macomer e il debutto di nuovi tornei come Li3Punti Sassari, Crossover 3x3 Ozieri, La Maddalena Summer Tournament, Summer Street Basket Marrubiu, All Street Giardi San Sperate e Magic Ground Assemini, che contribuiranno a rendere ancora più variegata e dinamica la proposta sportiva.

Particolarmente attese sono le tappe Gold, quelle che garantiscono punteggi più alti nella classifica generale della categoria Pro Maschile. Tornei come il Rebound Street di Cagliari, l’Enne2Week di Iglesias, il Mogoro Street Basketball, il Sunset Tournament di Porto San Paolo, l’AdessoBasta di Nuoro e il Trexenta StreetBasket 3x3 di Senorbì saranno appuntamenti centrali per chi punta in alto. Ma anche le tappe Silver, tra cui spiccano quelle di Calasetta, Ghilarza, Jerzu, Capoterra, Lanusei e l’evento “Decimo Hyper Pump” di Decimomannu, sapranno regalare spettacolo e coinvolgimento.

Le Finali Regionali si terranno il 27 luglio a Mogoro per la categoria Pro, mentre i giovani delle categorie Under 14, 16 e 18 si giocheranno tutto il 24 agosto a Loiri Porto San Paolo. L’ultima tappa del circuito sarà invece una vera e propria festa: si chiuderà il sipario il 31 agosto a Pula, nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo.

La Sardegna sarà anche protagonista a livello nazionale: le squadre qualificate voleranno a Roseto degli Abruzzi, sede delle Finali Nazionali Under e Pro del circuito LB3, in programma dal 26 al 31 agosto.

Anche quest’anno, il circuito regionale Fisb sarà veicolo di inclusione grazie alla conferma della collaborazione con il progetto IntegriAMOci, che porterà il basket 3x3 integrato all’interno di diverse tappe del circuito. Le società MilleSport, Codice Segreto, Stella Speciale, Aurora Basket e Atletico Aipd Oristano saranno coinvolte in un percorso che unisce l’agonismo all’integrazione, rendendo il Fisb Sardegna un evento davvero per tutti.

