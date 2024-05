A Milano per scrivere la storia. Con questo obiettivo, sabato 11 e domenica 12 maggio, la Matex Marabadminton, vicecampione d’Italia 2023 e campione d’Europa in carica, cercherà di aggiungere alla propria bacheca l’unico trofeo ancora mancante: lo scudetto. Finora la squadra sarda ha partecipato alla Final Four in tutti gli anni della sua partecipazione al campionato a squadre di Serie A. È stata sempre fermata sul più bello dal Bolzano, una volta in semifinale nel 2022, due volte in finale nel 2021 e nel 2023.

E anche quest’anno sulla propria strada la compagine sarda, terminata seconda nella regular season, troverà gli altoatesini dell’SSV Bolzano che si sono piazzati al terzo posto ad un solo punto di distacco.

Nell’altra semifinale il BC Milano, terminato primo in classifica, se la vedrà con un’altra squadra altoatesina, l’ASV Malles. Entrambe le semifinali si giocheranno sabato 11 maggio alle ore 15 presso il Palabadminton di Milano. Le due squadre vittoriose in semifinale si scontreranno in finale domenica 12 maggio con inizio alle ore 10.

La formula è quella delle cinque partite, una per ogni disciplina del badminton, con vittoria per chi se ne aggiudica 3. Si inizia con il doppio femminile, seguito dal doppio maschile. Poi si passa al singolare femminile e, se necessari per definire la squadra vittoriosa, al singolare maschile ed al doppio misto nel caso di pareggio per 2 a 2 dopo le prime 4 partite.

Nell’anno che vedrà per la prima volta un atleta italiano maschio qualificato alle olimpiadi, la Matex Marabadminton, oltre a rappresentare per l’ennesima volta la Sardegna al massimo livello sportivo, svolgerà il ruolo di ambasciatrice culturale, promuovendo nel corso della due giorni milanese l’inestimabile patrimonio archeologico della regione.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Federazione Italiana Badminton.

