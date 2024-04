Successo per le giovani promesse del Marabadminton (squadra di badminton di Maracalagonis) nella quinta edizione del “Torneo Primavera” che si è svolto a Misterbianco, comune della città metropolitana di Catania.

Melissa Concas ha conquistato il tabellone singolo femminile under 13 (punteggio 21-12/21-3) e quello doppio misto under 13 (21-16/21-9). Ottimi risultati per Rita Pusceddu che si è imposta su tre fronti: ha vinto il singolo femminile under 17 (15-21/21-19/21-14), il doppio femminile (21-2/21-3) con Noemi Concas e il doppio misto under 17 con Davide Pinna (21-7/21-8).

Davide Pinna, che ha vinto il doppio misto con Rita Pusceddu, è arrivato in semifinale nel singolo maschile under 17 (perdendo 21-13/21-11). Noemi Concas, oltre nel doppio femminile con Rita Pusceddu, ha ottenuto il successo nel doppio misto under 19 e ha raggiunto la semifinale singolo under 17. Arianna Feliziani è arrivata in semifinale nel singolo under 17.

