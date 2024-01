Il prossimo weekend, il 13 e 14 gennaio, si disputerà a Malles Venosta il primo concentramento della massima serie del campionato a squadre di serie A nel quale la Matex Marabadminton, laureatasi campione d’Europa lo scorso 23 giugno, tenterà la scalata al titolo tricolore sfumato di un soffio la passata stagione. La squadra sarda infatti, nei playoff disputati in casa a Maracalagonis lo scorso maggio, dovette inchinarsi di misura per 3 a 2 agli altoatesini dell’SSV Bolcano, già giustizieri in finale della Matex nel 2021 e padroni del campionato nelle ultime 3 edizioni.

Il successo della Matex Marabadminton sul prestigioso palcoscenico europeo nella European Club Championships 2023, ad appena un mese dalla finale scudetto persa, ha rappresentato il punto più alto del badminton italiano in 44 anni di vita della più importante manifestazione continentale per club. La Matex è stata infatti sinora l’unica squadra italiana, non solo a vincere la coppa ma addirittura a qualificarsi per la finale.

L’entusiasmo con cui la squadra si accinge ad affrontare l’edizione 2024 del campionato italiano rischia purtroppo di essere raffreddato dalla notizia dell’infortunio di una delle proprie atlete più importanti, Gianna Stiglich, giocatrice della nazionale Italiana, in prestito dalle Fiamme Oro. La Stiglich non potrà infatti essere in campo il prossimo weekend quando, nel primo dei tre concentramenti in cui si disputa il campionato di Serie A, la Matex dovrà scontrarsi proprio, ironia della sorte, con Bolzano, Milano e Malles, nell’ordine prima, terza e quarta classificate della passata edizione.

La squadra sarda dovrà perciò affidarsi tra le donne all’esperta spagnola Haidee Hojeda ed alla giovanissima promessa Samar Dahari in prestito dall’ASV Malles e sperare di portare punti pesanti con il fortissimo settore maschile dove potrà schierare il danese Andreas Sondergaard, atleta in posizione 53 del ranking mondiale nel doppio, il due volte campione italiano assoluto 2022 e 2023 di singolo, Christopher Vittoriani, e l’altro atleta della nazionale Italiana Matteo Massetti.

La stagione proseguirà poi con le due successive tappe, 11-12 febbraio a Chiari (BS) e 9-10 marzo a Maracalagonis (CA). Alla fine dei tre weekend di gare della regular season le prime quattro squadre della classifica staccheranno il biglietto per il gran finale, la final four dell’11 e 12 maggio al Palabadminton di Milano. Tutte le gare della stagione regolare e dei playoffs saranno trasmesse in diretta sul canale youtube della Federazione italiana badminton.





© Riproduzione riservata