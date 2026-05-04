Sant’Efisio sta tornando a Cagliari. Il simulacro del martire guerriero sta facendo rientro in città, destinazione la chiesa di Stampace, accompagnato dai fedeli. Dopo quattro giorni, come da tradizione.

Quella di quest’anno è stata una un’edizione segnata dalla dermatite bovina, che ha negato la partecipazione dei buoi per trainare il cocchio e la presenza delle traccas, e dal lutto per la morte di Elena Siddi 55enne di Sarroch deceduta il primo maggio a Stampace dove era arrivata proprio per la processione.

Da viale La Playa, dove arriverà a bordo di un pickup di rientro da Nora, Sant’Efisio verrà trasportato a spalla dai componenti dell’arciconfraternità del Gonfalone.

Ore 20.45. La grande attesa

L'attesa dei fedeli in viale La Playa

Quattro maggio il giorno del ritorno di Sant’Efisio nella chiesa di Stampace. Una lunga processione sta accompagnando il simulacro del martire guerriero nel capoluogo dai luoghi del martirio. Il culmine della festa è atteso con l’annuncio dello scioglimento del voto da parte dell’Arciconfraternita, prima di mezzanotte.

C’è chi è arrivato con largo anticipo, sedia da campeggio sotto il braccio e pazienza in tasca. Dalle 18.30 via Roma ha iniziato a popolarsi di persone in attesa del rientro di Sant’Efisio, tra devoti che non mancano un anno e curiosi attratti dalla forza silenziosa della tradizione. (Mauro Madeddu)

Ore 21.15. Il simulacro di Sant’Efisio da Villa Ballero, caricato a bordo del pickup all’interno di una teca, inizia l’ultima tappa del viaggio di rientro a Cagliari.

Ore 21.20. In via Roma, davanti al Municipio, sfilano i gruppi tradizionali dei diversi paesi che anticipano l’arrivo di Sant’Efisio.

La processione che anticipa l'arrivo di Sant'Efisio a Cagliari (foto Mauro Madeddu)

Ore 21.40. Il simulacro è giunto nel quarti ere del Villaggio Pescatori e dopo una breve pausa è ripartito alla volta del centro di Cagliari .

Ore 22.05. Il pickup con a bordo Sant’Efisio attraversa il ponte della Scafa

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