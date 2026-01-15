L’Esperia Cagliari in cerca di riscatto nel primo impegno del girone di ritorno in Serie B Interregionale. Domenica alle 16.30, al PalaPirastu, i rossoblù ospitano l’Antoniana, in un match che può dare indicazioni importanti sulla corsa ai playoff.

Il 2026 si è aperto con due sconfitte contro Carver e Stella Ebk, le prime due della classe, ma entrambe le sfide hanno mostrato un’ Esperia capace di competere anche contro avversari di alto livello. L’ottavo posto, ai margini della zona playoff, impone ora di trovare maggiore continuità.

Ne è consapevole anche Riccardo Picciau, tra i migliori nell’ultima gara: «C’è un po’ di amaro in bocca, ma in entrambe le partite ce la siamo giocata fino all’ultimo. Il livello è alto, bisogna essere più concentrati per evitare errori che poi fanno la differenza». In vista del girone di ritorno l’obiettivo resta aperto: «Partita dopo partita vogliamo arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo giocare insieme e rimanere uniti».

L’Antoniana, penultima con 6 punti, si impose nettamente all’andata (85-64), ma Picciau guarda con fiducia alla rivincita: «Ora abbiamo più ritmo e consapevolezza. Se facciamo le cose preparate in settimana possiamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico».

In campo anche la Klass Sennori, impegnata sabato alle 15 sul parquet di Marigliano. Dopo una settimana segnata dal cambio in panchina, con l’avvicendamento tra Gabriele Piras e Fabrizio Longano, i romangini cercano un successo che permetterebbe di lasciare l’ultimo posto e alimentare le speranze di salvezza.

