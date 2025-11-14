Un'altra chance per rompere il tabù trasferta. Dopo 3 successi casalinghi e altrettante battute d'arresto lontano dal PalaPirastu, la Confelici Cagliari fa nuovamente le valigie: stavolta la destinazione è Viterbo, dove i rossoblù di coach Federico Manca cercheranno di ottenere il primo successo esterno nel campionato di Serie B Interregionale. L'appuntamento è per domenica, alle 17, al PalaMalè.

L'ultimo successo contro L'Aquila ha rinsaldato le certezze dei cagliaritani, che dopo un avvio altalenante, sperano di trovare continuità: «Andiamo a Viterbo con grande rispetto per una squadra solida e organizzata, che in casa ha sempre fatto valere il proprio ritmo e la fisicità»,dice l'ala/pivot esperina Ivan Morgillo, «noi, invece, veniamo da prestazioni positive ma dobbiamo ancora compiere quel passo in più lontano dal Pala Pirastu».

Superata qualche difficoltà in termini di infortuni, la Stella Azzurra ha trovato i giusti meccanismi. A dimostrarlo sono le ultime due vittorie consecutive ottenute contro Stella Ebk e Antoniana. Al momento, i laziali occupano il centro della classifica con 6 punti, proprio come l'Esperia. «A Viterbo, l’obiettivo sarà quello di imporre il nostro gioco sin dai primi possessi, alzare l’intensità difensiva e restare concentrati nei momenti chiave. Serve lucidità, soprattutto nelle scelte offensive e nella gestione dei rimbalzi: Viterbo è pericolosa se le concedi seconde opportunità».

I tempi sono maturi per rompere il tabù esterno: «Vincere fuori casa passa da compattezza e fiducia reciproca», conclude il lungo campano, «vogliamo dimostrare che possiamo farcela ovunque, non solo tra le mura amiche».

E' pronta a dare il nuovo assalto alla prima vittoria stagionale, invece, la Klass Sennori, che domenica, alle 15, ospiterà a Sorso il Pepe in Grani Caiazzo, compagine già affrontata lo scorso giugno negli spareggi di Mola di Bari che mettevano in palio la promozione in B Interregionale.

Unica formazione ancora a secco di successi, i biancoverdi di coach Gabriele Piras non vogliono perdere altro terreno in chiave salvezza. I campani, invece, hanno già conquistato due vittorie contro Viterbo e L'Aquila, e possono contare anche su un nome di spicco come l'americano Linton Johnson (ex Dinamo Sassari nella stagione 2013/14).

