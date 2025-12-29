In Promozione, la corazzata Alghero ha preso il bomber Gianmarco Marcangelo, ex Torres e Latte Dolce dopo le partenze di Alessandro Scanu (passato all’Usinese), Riccardo Oggiano e Francesco Manunta. Dal Bonorva salutano Luca Tedde e Angelo Brizzi. L'Alghero ha finora vinto tutte le gare giocate, mettendo più che un piede in Eccellenza.

Il Samugheo ha tesserato Mattia Gallon, ex Cagliari, che aveva iniziato la stagione con il Circolo Ricreativo Arborea. Un innesto necessario dopo la partenza di Filippo Littarru, rientrato al Taloro Gavoi in Eccellenza.

Tra gli altri movimenti, l’attaccante spagnolo Juan Vera Rubio passa dalla Macomerese al Castelsardo, Lamin Doukar si trasferisce dal Coghinas al Campanedda, mentre il difensore Marcello Colombo va dal Ghilarza al Thiesi.

