Tra gli altri movimenti, l’attaccante spagnolo Juan Vera Rubio passa dalla Macomerese al Castelsardo, Lamin Doukar si trasferisce dal Coghinas al Campanedda, mentre il difensore Marcello Colombo va dal Ghilarza al Thiesi. 

L’Usinese ha comunicato il tesseramento del difensore Davide Viale, in arrivo dal Coghinas. Molto attivo anche lo Stintino, che piazza tre colpi importanti: Andres Arenas, Giuseppe Silvetti e Jonathan Rivera.

