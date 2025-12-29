Calcio mercato
29 dicembre 2025 alle 22:17
Promozione, lo spagnolo Rubio dalla Macomerese al CastelsardoDoukar dal Coghinas al Campanedda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tra gli altri movimenti, l’attaccante spagnolo Juan Vera Rubio passa dalla Macomerese al Castelsardo, Lamin Doukar si trasferisce dal Coghinas al Campanedda, mentre il difensore Marcello Colombo va dal Ghilarza al Thiesi.
L’Usinese ha comunicato il tesseramento del difensore Davide Viale, in arrivo dal Coghinas. Molto attivo anche lo Stintino, che piazza tre colpi importanti: Andres Arenas, Giuseppe Silvetti e Jonathan Rivera.
© Riproduzione riservata