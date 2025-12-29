L’Iglesias si rinforza in attacco con l’arrivo di Bartolomeo Erbini, esterno classe 2001, originario di Mazara del Vallo, proveniente dall’Asti in Serie D.

Rinforzi anche per il Tortolì, di mister Franco Giordano che ha tesserato l’attaccante Mattia Muggianu, ex Buddusò e Barisardo. In precedenza la società ogliastrina aveva ufficializzato l’arrivo del portiere Cherif Doumbouya, ex Lanusei.

