Nel 2026 ci sono diverse occasioni per organizzare weekend lunghi o mini-vacanze, usufruendo di pochi giorni di ferie: ottimizzando al massimo festività e ponti, con appena 8 giorni di ferie è possibile ritagliarsi più di un mese di vacanza, contando anche il sabato e la domenica.

Il 2026 inizia subito con due interessanti possibilità: il primo gennaio cade di giovedì e consente di organizzare un fine settimana lungo, prendendosi il venerdì di ferie; oppure, agganciandosi all'Epifania, che cade di martedì, si possono ottenere 6 giorni di vacanza con appena 2 giornate di ferie.

Pasqua e Pasquetta cadono di domenica 5 e lunedì 6 aprile, fine settimana ideale per le ultime sciate in montagna, per passeggiare nelle città d'arte o per partecipare alla tradizionale escursione fuori porta: prendendo giovedì e venerdì di ferie, si può organizzare un weekend lungo di 5 giorni.

Per gli amanti dei ponti la festa della Liberazione, il 25 aprile, purtroppo quest'anno cade di sabato; si dovrà così aspettare la festa dei lavoratori, venerdì primo maggio, per poter organizzare un fine settimana di 3 giorni senza prendere ferie. Il 2 giugno, festa della Repubblica, è un martedì: prendendo un giorno di ferie c'è la possibilità di organizzare un weekend lungo di 4 giorni.

Anche Ferragosto, per chi sta ancora lavorando, non offre nessun ponte perché cade di sabato. Per progettare una vera vacanza invece bisogna aspettare l'inverno, superando anche la festività dei Santi che nel 2026 cade di sabato. La prima vera occasione di vacanza è la festa dell'Immacolata, 8 dicembre, che cade di martedì: con un giorno di ferie si possono ottenere 4 giorni di vacanza, perfetti per le prime sciate o per fare shopping tra i mercatini.

Il Natale 2026 regala l'ultima vacanza dell'anno con interessanti opzioni: il 25 e il 26 dicembre sono, rispettivamente, un venerdì e un sabato; quindi senza prendere ferie si possono fare 3 giorni di vacanza. Capodanno cade di venerdì consentendo di fare un lungo weekend ma prendendo lunedì 4 e martedì 5 di ferie si può arrivare all’Epifania, per un totale di 6 giorni senza lavoro con due di ferie. E arriviamo così, in totale, a 31 giorni di vacanza con 8 di ferie.

Altra opzione natalizia è quella di tirare dal 25 al 6: sarebbero 13 giorni di vacanza con 6 di ferie, e si arriverebbe in totale a 38 giorni di vacanza con 13 di ferie.

