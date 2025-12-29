In prima categoria la FC Alghero si è assicurata le prestazioni di Matteo Federici, giocatore con esperienze in Serie D ed Eccellenza, mentre il Macomer ha rinforzato la difesa con l’esterno Alessandro Soru.

Cambio in panchina per l’Olmedo, che ha affidato la guida tecnica a Luciano Pinna, subentrato ad Adriano Serra. Infine, l’attaccante Giuseppe Meloni è passato dall’Atletico Bono alla Bittese.

