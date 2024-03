Il derby Sarrabus-Ogliastra Castiadas-Tortolì è l’anticipo più importante fra i sei che si giocano oggi in Promozione per la settima giornata del campionato di Promozione. Si gioca alle 15 al campo dell'Annunziata. Grande l'attesa fra i tifosi delle due squadre che vantano stagioni giocate in Serie D e in Eccellenza. Il mister del Castiadas Christian Dessì non fa pronostici. «Una gara difficile per enrtambe le squadre».

In programma alle 15 anche gli anticipi Guspini-Arbus, Orrolese-Gonnosfanadiga e Terralba-Francesco Bellu. Nel girone B, in campo, alle 15, Abbasanta-Siniscola e Porto Torres-Usinese.

Domani, domenica, sempre alle 15, si completa il quadro: Arborea-Verde Isola, Atletico Cagliari-Monastir, Pirri-Lanusei, Cus Cagliari-Villamassargia e Idolo-Gialeto (girone A), il big match Alghero-Nuorese, Bonorva-Tuttavista, Coghinas-Macomerese, Luogosanto-Fonni, Posada-Stintino, Santa Giusta-Lanteri e Sennori-Ovodda (girone B).

