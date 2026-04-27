la vittoria
27 aprile 2026 alle 19:37
Atp Challenger 175 Cagliari, Lorenzo Carboni al turno decisivoL'algherese supera il primo turno nelle qualificazioni. Sconfitte per Diego Pinna, Nicola Porcu e Lorenzo Rocco
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Un tennista sardo è in corsa per qualificarsi all'Atp Challenger 175 di Cagliari.
È Lorenzo Carboni, che ha esordito regolando 6-2, 6-1 Manuel Mazza. Domani, nel turno decisivo, l'algherese avrà un altro avversario connazionale, Federico Arnaboldi.
Sconfitte per i tre alfieri del Tc Cagliari: Diego Pinna è stato sconfitto 6-0, 6-1 dal greco Stefanos Sakellaridis, Nicola Porcu 6-2, 7-6(2) dal giapponese Rei Sakamoto e Lorenzo Rocco 6-2, 6-2 da Luca Potenza.
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