Ottima prova di Mauro Muscas ai campionati italiani cross master che si sono tenuti a Beinasco in Piemonte.

Il corridore dell’Atletica Sinnai si è classificato al 21esimo posto (su un centinaio di atleti) chiudendo con l’ottimo tempo di 16.08 i quattro chilometri dell'impegnativa corsa campestre. È risultato secondo assoluto in Italia tra gli atleti nati nel 1961.

Un’altra grande prestazione che conferma la sua ottima condizione atletica. Un anno fa si era classificato 12esimo ai campionati mondiali di corsa in montagna e terzo con l’Italia agli Europei, sempre nella categoria M60.

«Sono felicissimo», dice Muscas. «Davanti a me fenomeni che corrono con i tempi dei ragazzini. Un buon posizionamento considerato che non ho potuto allenarmi nel migliore dei modi per un fastidio muscolare».

