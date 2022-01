L'Arzachena non giocherà - ancora una volta - mercoledì in casa della Vis Artena. Terzo rinvio in poco più di un mese: la partita era originariamente in programma domenica 28 novembre, per l'undicesima giornata di Serie D, ma i laziali avevano avuto diverse positività poche ore prima del calcio d'inizio obbligando il posticipo con gli smeraldini già in ritiro in albergo. Si sarebbe dovuto giocare il 14 dicembre, ma i rossoverdi non avevano ancora risolto i problemi coi contagi ed era stato disposto lo slittamento al 5 gennaio (ore 14.30). Ora nuovo rinvio, stavolta a data da destinarsi e sempre su richiesta della Vis Artena (che nel frattempo lo scorso 29 dicembre ha pareggiato 0-0 in casa della Torres in un altro recupero) per problemi col Covid-19.

Ritorno in campo. Considerato che Carbonia-Aprilia era già stata rinviata qualche giorno fa il 5 gennaio non ci saranno squadre sarde nei recuperi che aprono il 2022 di Serie D. Si riprende a giocare per le formazioni isolane domenica prossima, con la diciassettesima giornata del Girone G: spiccano i derby Atletico Uri-Torres e Latte Dolce-Arzachena, poi Aprilia-Muravera, Gladiator-Carbonia e Lanusei-Cassino, quest'ultima con l'esordio di Oberdan Biagioni come nuovo allenatore dei biancorossoverdi. Delle sarde il Carbonia ha due partite in meno, oltre all'Arzachena un recupero invece per Latte Dolce, Muravera e Torres.

