Alle 14.30 di domani si completa la ventiquattresima giornata del Girone G di Serie D, col campionato che la prossima domenica avrà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa Under-18 di Serie D alla Viareggio Cup (che non prevede convocati dalle squadre sarde). Si giocano Cassino-Carbonia, Ostiamare-Muravera, Real Monterotondo Scalo-Arzachena e Torres-Team Nuova Florida.

Corsa di vertice. Seconda partita consecutiva al "Vanni Sanna" per la Torres, dopo l'1-0 sull'Ostiamare che ha confermato il secondo posto accorciando a -7 dal Giugliano capolista. È uno scontro diretto d'alta quota, contro il Team Nuova Florida terzo a -1 e con una partita in meno: per i rossoblù match decisivo per le ambizioni di vertice, sperando anche in un favore dal Gladiator che è imbattuto da sei giornate e sarà ospite della prima in classifica. Dietro le due squadre che si sfidano a Sassari c'è l'Arzachena, che va in casa del Real Monterotondo Scalo: dopo le due vittorie oltre il 90' gli smeraldini, in fiducia, cercano un tris che vorrebbe dire agganciare (o avvicinare) il podio. Marco Nappi ritrova il portiere Marco Ruzzittu ma perde per squalifica il centrale difensivo Federico Bonu.

Scontro diretto. Di rilievo anche la sfida del Muravera, ospite dell'Ostiamare in un match (a porte chiuse) fra due squadre a pari punti (35), appaiate all'ottavo posto. Chi vince si lancia per la zona playoff, i sarrabesi di Francesco Loi (che torna in panchina dopo quattro giornate di squalifica) ci arrivano con tre successi consecutivi di cui l'ultimo sulla capolista Giugliano (peraltro l'unica squadra che ha segnato più di Mancosu e compagni, 40 gol contro 39). Trovare il poker di vittorie varrebbe un gran balzo in classifica in vista del rush finale.

Ultima spiaggia. Sconfitto nel recupero di mercoledì dall'Aprilia, il Carbonia non ha dato continuità alla seconda vittoria stagionale, quella di domenica scorsa sul Lanusei, rimanendo all'ultimo posto a -1 dal Formia. Per i minerari, che durante la sosta recupereranno col Latte Dolce (mercoledì alle 14.30 in trasferta), c'è la sfida col Cassino, a oggi la prima delle salve: necessario fare risultato per non ridurre al minimo le possibilità di rientrare in corsa almeno per i playout.

