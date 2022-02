Sono otto i recuperi del Girone G di Serie D, su quattordici rimasti, che riguardano le squadre sarde. Domani se ne giocano due: alle 14.30 in programma Aprilia-Muravera, per la diciassettesima giornata, e Vis Artena-Arzachena per l'undicesima.

Obiettivo riscatto. Le ultime due partite non sono andate bene per il Muravera, con altrettante sconfitte anche sfortunate fra Afragolese (prima di Natale) e Atletico Uri (2-0 domenica nell'esordio del nuovo anno dopo i tanti contagi). I sarrabesi di Francesco Loi sono decimi con due partite in meno: la zona playoff non è troppo distante, i recuperi (l'altro sarà con la Vis Artena mercoledì 16, sempre in trasferta) possono dare una mano a risalire la classifica. Il primo è al "Quinto Ricci" con l'Aprilia, che dopo un ottimo inizio di stagione ha avuto diversi problemi di recente fra rinvii e risultati negativi (tre sconfitte di fila).

Due mesi dopo. L'Arzachena avrebbe dovuto giocare in casa della Vis Artena il 28 novembre, poi la partita era stata rinviata a poche ore dall'orario previsto per dei positivi nei laziali. Dopo ulteriori slittamenti arriva il momento di scendere in campo per i biancoverdi, che domenica hanno iniziato il 2022 con uno 0-0 in casa del Lanusei. Per Marco Nappi c'è la possibilità di entrare in zona playoff: un successo varrebbe il quinto posto a +1 sull'Ostiamare (con lo stesso numero di partite) e a -1 dall'Afragolese quarta (con una gara in meno rispetto ai campani).

Prossimo turno. Dopo i recuperi di domani la seconda giornata di ritorno del Girone G domenica avrà due derby, Muravera-Latte Dolce e Torres-Lanusei. Per il Carbonia c'è il tanto atteso ritorno allo "Zoboli" contro l'Afragolese, l'Arzachena ospita l'Insieme Formia mentre l'Atletico Uri andrà sul campo del Team Nuova Florida.

