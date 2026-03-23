Si è concluso ieri, nel Campo di regata dello specchio acqueo compreso tra l’isola di Caprera ed il Golfo di Arzachena, il “Switch Grand Prix 2026 Arzachena/Caprera”. Le gare si sono svolte venerdì 20 a domenica 22. A vincere nella classe 7.5 Antonia Schulteis (Camilla Svensson e Maria Vittoria Marchesini rispettivamente seconda e terza); Matteo Paulon (Svizzera) nella Classe 8.5 (secondo e terzo si sono classificati, rispettivamente, Max Antoniazzi e Checco Bruni); e ancora il palermitano Checco Bruni nella Categoria Master, che ha dato nuovamente prova delle sue grandi capacità. Ad aggiudicarsi la Under 21 è stato invece Andreas Svensson.

Hanno partecipato alla manifestazione velica una trentina di equipaggi provenienti da tutta Europa e anche dal Canada. La manifestazione è stata organizzata dal Club Nautico Arzachena, presieduto da Pier Sesto Demuro, club che ha sede a La Conia impegnato nella seconda manifestazione velica in pochi giorni, dopo quella dei campionati italiani 4.20.

Nelle tre giornate programmate di gare, nella prima si sono svolte quattro regate, con vento da Nord-est Est tra i 15 e i 16 nodi; nel secondo giorno hanno avuto luogo ugualmente quattro regate con vento meno teso e il terzo giorno due prove con un Grecale tra gli 8 e i 13 nodi. La manifestazione si è svolta nell’ambito della collaborazione tra il Club Nautico Arzachena e il CVC (Centro Velico Caprera).

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