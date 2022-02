L'Arzachena, vincendo 1-2 mercoledì il recupero con la Vis Artena, è entrata in zona playoff e adesso può fare l'andatura. Domenica alle 14.30 al "Biagio Pirina", dove l'ultima partita risale al 22 dicembre, arriva l'Insieme Formia penultimo in classifica (due punti nelle ultime sette, perde da tre di fila). Un impegno che gli smeraldini non vogliono sottovalutare, per prendersi altri tre punti per rimanere fra le prime cinque (l'Afragolese quarto è a -1 e ha una partita in più). Oggi pomeriggio nuovo allenamento, con Marco Nappi che dopodomani non potrà contare su Luca Manca fermato per squalifica.

Momento positivo. Dopo la sconfitta con l'Afragolese, 3-1 il 19 dicembre, l'Arzachena ha conquistato sette punti su nove disponibili. Prima di Natale il 4-1 all'Atletico Uri, nell'ultima gara interna, poi dopo oltre un mese di stop (sia per il blocco del campionato sia per i positivi che hanno costretto al rinvio del derby col Latte Dolce) lo 0-0 di Lanusei e la vittoria di mercoledì. Il calendario, dopo il Formia, vedrà tutte sfide di spessore: Cynthialbalonga in trasferta, la capolista Giugliano in casa e l'Ostiamare nel Lazio per chiudere febbraio. Sempre in attesa di sapere quando verrà recuperata la sfida coi sassaresi.

