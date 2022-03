La corsa playoff dell'Arzachena prosegue col ritorno in casa. Domenica alle 14.30 al "Biagio Pirina" arriva il Cassino, la prima fuori dalla zona playout, per blindare ulteriormente il quarto posto e provare a inseguire Torres e Team Nuova Florida. Il successo al 92' a Usini col Latte Dolce, che ha immediatamente riscattato il passo falso di domenica scorsa (3-0 subito dall'Ostiamare), ha permesso agli smeraldini di toccare quota 40 punti, quelli che garantiscono la salvezza, ma l'obiettivo non è mai stato il minimo. “A inizio stagione ho detto che volevo vincere il campionato, perciò la mia idea era sempre quella di fare una grande annata. Adesso, con l'aiuto di tutti, i risultati si stanno vedendo”, ha spiegato il tecnico Marco Nappi.

In casa. Dopo aver giocato due volte in tre giorni in trasferta l'Arzachena, che non ha più partite in meno, avrà tre delle prossime quattro fra le mura amiche. Diranno molto sulle possibilità playoff biancoverdi: dopo aver ricevuto il Cassino saranno ospiti del Real Monterotondo Scalo, poi i derby casalinghi con Torres (scontro diretto) e Muravera. Domenica, intanto, probabile esordio per il portiere classe 2001 Mario Giappone, arrivato a inizio dicembre dal Brindisi: il titolare, Marco Ruzittu, è squalificato per aver raggiunto quota cinque ammonizioni in campionato e in stagione aveva saltato soltanto parte del derby col Carbonia del 4 dicembre.

