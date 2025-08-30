L’Arzachena riparte dalla “bestia nera” Luogosanto. Domani allo stadio “Biagio Pirina” andrà in scena la gara d’andata del primo turno di Coppa Italia tra la squadra di Mauro Ottaviani e quella di Tony Madeddu.

Antipasto della doppia sfida del girone B del campionato di Promozione che il presidente degli smeraldini Pasquale Cossu presenta così: “Mi auguro di vedere una bella partita e tanta gente allo stadio, perché i tifosi per noi sono fondamentali, e che la squadra metta in campo da subito quello che ho chiesto per questa stagione, cioè la determinazione”.

Il numero uno dell’Arzachena Academy Costa Smeralda suona la carica: “L’anno scorso contro il Luogosanto abbiamo perso quattro gare su quattro tra Coppa Italia e campionato: sarebbe ora di interrompere il filotto”. Se servisse una motivazione in più per approcciare al meglio il primo derby della stagione. “Questa mattina durante la rifinitura ho visto la giusta carica. Siamo soddisfatti della prima settimana di preparazione, del lavoro di mister Ottaviani e dei giocatori che abbiamo a disposizione”, spiega Cossu. “Contiamo di completare la rosa per la prima di campionato: il direttore Zucchi”, conclude il massimo dirigente biancoverde, “è al lavoro per portare ad Arzachena l’ultimo tassello che manca a centrocampo”.

Squadre in campo alle 18 e terna tutta olbiese per Arzachena-Luogosanto, che sarà diretta dall’arbitro Stefano Arre col supporto degli assistenti Matteo Degortes e Marco Porcheddu.

